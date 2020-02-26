Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'da

Cemil Usta sezonun 23. haftasında oynanılan Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasının, muhtemel ceza listesi belli oldu.

F.BAHÇE'DE 6, G.SARAY'DA 4 İSİM KURULDA

Olaylı derbi sonrası Fenerbahçe Kulübün'nden teknik direktör Ersun Yanal, antrenör Volkan Kazak, futbolculardan Deniz Türüç, Sadık Çiftpınar, Garry Rodrigues ve Ozan Tufan; Galatasaray Kulübü'nden sarı-kırmızılı kulübün görevlileri Hande Sümertaş, Fahri Yılmaz, Necati Ateş ile Mert Çetin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Fenerbahçe Kulübü'nün, Galatasaray ile oynanan derbideki çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve 5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ve yardımcı antrenörü Volkan Kazak'ın sportmenliğe aykırı hareket, futbolculardan Deniz Türüç'ün ise kural dışı ve sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Sarı-lacivertli oyunculardan Sadık Çiftpınar ve Garry Rodrigues'in de talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle, tedbirsiz olarak disipline gönderildiği ifade edildi. Ozan Tufan'ın ise müsabaka sonrası flaş röportajda yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

Galatasaray'ın ise çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve 5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle disipline sevk edildiği belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulübün görevlileri Hande Sümertaş, Fahri Yılmaz, Necati Ateş ve Mert Çetin'in talimatlara aykırı hareketleri sebebiyle tedbirsiz olarak PFDK'ye gönderildiği aktarıldı.