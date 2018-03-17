Fenerbahçe taraftarları, uzun bir aradan sonra sarı-lacivertli takımın oynadığı maça büyük ilgi gösterdi.

KAZANAN ÇIKMADI

Sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisinde takımlarına destek vermek için tribünde yerlerini aldılar ve maç sonuna kadar futbolcularını desteklediler. Ancak mücadeleden kazanan çıkmadı.

Maçın sonunda daha önceki karşılaşmalarda olduğu gibi tribünlerde yine Ali Koç sesleri yükseldi.

Derbi sonrası tribünlerde Ali Koç sesleri yükseldi - İZLE

ALİ KOÇ BAŞKAN F.BAHÇE ŞAMPİYON

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisinde hakem Bülent Yıldırım'ın son düdüğüyle birlikte "Yönetim istifa" tezahüratlarında bulundu. Sarı-lacivertler daha sonra ise "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" diye bağırdılar.