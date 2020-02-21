Terim ve Yanal'ın derbi planları Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi her iki takımın teknik direktörü de taktiklerini belirledi. Yanal'ın en büyük kozu Vedat Muriç olacak. Terim ise en çok Feghouli'ye güveniyor. 21.02.2020 - 12:22 | Haber Merkezi

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Google+'da paylaş Yorum Yap Tweet Yorum Yap Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Pazar günü Kadıköy'de oynanacak dev maç saat 19.00'da başlayacak. Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği kritik karşılaşmaya sıkı bir şekilde hazırlanan ev sahibi Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal kadroyu hemen hemen belirledi. TOLGAY ORTA SAHAYA Tecrübeli teknik adamın, Gustavo ve Emre'nin yokluğunda Jailson'u orta sahaya çekmesi bekleniyordu ancak Yanal'ın stoper ikilisini bozmak istemediği ve Tolgay'ı bu bölgede kullanmayı düşündüğü öğrenildi. SOL BEK HASAN ALİ'NİN 58 yaşındaki teknik adam, sol bek bölgesinde kimi oynatacağına da karar verdi. Kırklarelispor ile oynanan kupa maçında forma giyen Hasan Ali Kaldırım'la görüşme yapan Yanal'ın bu bölgede 30 yaşındaki oyuncuya görev vereceği bildirildi. Diğer taraftan Yanal'ın derbideki en büyük kozu Vedat Muriç olacak. 3 haftadır gol atamayan Kosovalı golcünün bu karşılaşmaya özel olarak hazırlandığı belirtildi. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şu şekilde: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Hasan Ali (Dirar), Ozan, Tolgay, Tolga, Deniz (Ferdi), Kruse, Vedat TERİM'İN FEGHOULİ'YE ÖZEL GÖREV Konuk ekip Galatasaray ise 20 yıllık galibiyet hasretine son vermek için sahaya çıkacak. Hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim'in Feghouli'ye özel görev verdiği belirtildi. Fenerbahçe'nin sol bölgesinin sürekli olarak aksadığını düşünen tecrübeli teknik adam, Cezayirli yıldıza şut emri verdi. Kritik maçlarda uzaktan attığı şutlarla ün yapan Feghouli'nin derbide sık sık kaleyi deneyeceği öğrenildi. Galatasaray'ın muhtemel 11'i şekilde: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Linnes (Saracchi), Seri, Ömer, Feghouli, Onyekuru, Emre Akbaba, Adem (Falcao) Facebook'ta paylaş

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