Derbi tarihleri belli oldu

1 Şenol Güneş: 0-0 bitseydi tarihi ayıp olurdu A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş Andorra karşısında golü daha erken bulmaları gerektiğini söyledi.

2 Arnavutluk milli marşı yerine Andorra marşı çalındı EURO 2020 elemelerinde Fransa ile Arnavutluk arasında oynanan maçta kriz üstüne kriz yaşandı.

3 Galatasaray'ın alternatif forması sızdı Sarı-kırmızılıların bu sezon için çıkartacağı alternatif forma henüz satışa sunulmadan sosyal medyada paylaşıldı. Ürün, Galatasaraylı çoğu taraftar tarafından beğenilmedi.

4 Filenin Sultanları finalde A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2019 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Polonya'yı 3-1 mağlup etti. 16 yıl sonra finale çıkan Filenin Sultanları, Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

5 Milliler Andorra'yı son dakikalarda yıktı A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında Andorra'yı Ozan Tufan'ın golüyle 1-0 mağlup etti.

6 Beşiktaş, Ümraniyespor'u rahat geçti Milli arayı Ümraniyespor'la hazırlık maçı yaparak geçiren Beşiktaş, karşılaşmayı 3-1 kazandı.

7 Abdülkadir Ömür'ün menisküsü yırtıldı Trabzonspor'un AEK ile oynadığı Avrupa Ligi Play-Off maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'de menisküs yırtığı tespit edildi.

8 Galatasaray'dan Vahdettin Engin atamasına tepki Galatasaray resmi sitesinden yaptığı bir açıklamayla, Fenerbahçe taraftarı olan Prof. Dr. Vahdettin Engin'in Galatasaray Lisesi'ne müdür olarak atanmasına tepki gösterdi.

9 Mustafa Cengiz: 5. yıldıza yürüyüşümüz devam edecek Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Camiamıza, yönetimimize ve hocamıza karşı kurulan tüm şer odaklarına karşı Galatasaray yine şampiyon olacaktır" dedi.