Derbide ağlayan minik Beşiktaş taraftarı

Süper Lig'in 23. haftasında uzun süre unutulmayacak bir derbi oynandı. İlk yarısını Beşiktaş'ın 3-0 önde kapattığı maç, Fenerbahçe'nin ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-3 sona erdi.

Vodafone Park'ta iki devrede iki farklı derbi oynandı. İlk yarı Beşiktaşlılar, ikinci 45 dakikada ise Fenerbahçeliler sevindi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

ÖNCE SEVİNÇTEN SONRA ÜZÜNTÜDEN AĞLADI

Dün akşam maçı izleyenler arasında mücadeleye damga vuran bir isim vardı. Dizi ve filmlerden tanınan minik oyuncu Aybars Kartal Özson, ilk yarıda Beşiktaş'ın art arda attığı gollerden sonra sevinçten gözyaşlarına hakim olamadı. Özson'un babasıyla birlikte ağladığı anlar kameralara yansıdı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Mücadelenin ikinci yarısında senaryo değişti. Fenerbahçe'nin tarihi bir geri dönüşle skoru 3-3'e getirdiği dakikalarda ise Aybars Kartal Özson bu kez üzüntüden ağladı.