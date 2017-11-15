Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 22 Ekim'de oynanan derbide Türk Telekom Stadyumu'nda Fenerbahçeli taraftarlar arasında çıkan bıçaklı kavga kameraya yansıdı.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

V.Y adlı bir kişinin bıçaklandığı kavgayla ilgili operasyon yapan polis, V.Y.'yi bıçaklayan R.M.B. ile birlikte 9 kişiyi gözaltına aldı.

Derbide bıçaklanan taraftarın görüntüleri - İZLE

4 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin üstlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 4 tabanca ile 1 bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan alınanlardan S.S.'nin 9 Kasım 2016'da Tokat Cezaevi'nden firar ettiği ve başka suçlardan arandığı, yine gözaltına alınanlar arasında yer alan B.G.'nin ise yine başka bir suçtan arama emrinin bulunduğu tespit edildi.

Şüphelileri kendi passolig kartlarıyla stada soktuğu belirlenen 3 kişi de operasyonlar kapsamında gözaltına alındı. Gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevkedildi.