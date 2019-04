Derbide Can Bartu unutulmadı

Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşması öncesinde, 83 yaşında vefat eden Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu anıldı.

CAN BARTU İÇİN PANKART AÇILDI

Okul açık kale arkası tribününde Can Bartu'nun dev bir posteri açıldı. Posterde Can Bartu'nun bir elinde futbol, bir elinde ise basketbol topu bulundu. Posterin altına ise "Sinyor Can Bartu" pankartı asıldı.

Fenerbahçeli oyuncular da sahaya "Can'ımız, ebediyen kalbimizdesin." pankartıyla çıkarken, Galatasaraylı taraftarlar da "Mekanın cennet olsun Can Bartu." pankartı açtı.

Maç öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda ise iki takımın futbolcuları ve taraftarlar Can Bartu'yu alkışladı. İki takım futbolcuları ısınmaya hazırlanan özel tişörtlerle çıktı. Fenerbahçeli futbolcuların giydiği tişörtün üstünde Can Bartu'nun fotoğrafı yer alırken, Galatasaraylı futbolcuların, arkasında sonsuzluk işareti olan tişörtlerinin önünde ise Can Bartu ile sarı-kırmızılıların efsane ismi Metin Oktay'ın fotoğrafı bulundu.

Fenerbahçeli taraftarlar stadın tamamını doldurarak takımlarına büyük destek verdi. Derbi biletlerini günler öncesinden tüketen taraftarlar, maç öncesi maraton tribününde dev bir "Lacivert ve sarı, Fenerbahçe bu alemin kralı" pankartını, ellerindeki sarı-lacivert kartonları kaldırarak açtı. Stadın dört bir yanından da makinelerle konfeti şov yapıldı.