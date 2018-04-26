Derbide çıkan olaylarla ilgili 3 kişi tutuklandı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Soruşturmayı yürüten Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca ifadelerinin alınmasının ardından 5'i tutuklama, 15'i de adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edilen şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

ŞENOL GÜNEŞ'İ YARALAYAN ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Nöbetçi Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklama istemiyle sevk edilen 5 şüpheliden, aralarında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralanmasına neden olan S.D'nin de bulunduğu 3'ünün "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Diğer iki şüphelinin adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakılmasına hükmedildi.

22 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, adli kontrol istemiyle sevk edilen 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanmasını kararlaştırdı. Böylece, soruşturma kapsamında, 3 şüpheli tutuklanırken, 5'i savcılıktan, 17'si de mahkemeden olmak üzere 22 şüpheli serbest bırakılmış oldu.

Şenol Güneş’in yere yığıldığı an VİDEO