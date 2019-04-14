Derbide Fenerbahçe tribünleri doldu

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan derbi nefes kesti.

Fenerbahçe ile Galatasaray 1-1 berabere kalırken, sarı-lacivertli taraftarlar takımlarına büyük destek verdi.

KADIKÖY TAMAMEN DOLDU

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, her şeye rağmen taraftarının desteğini kaybetmiyor. Kadıköy'de bu sezon yaklaşık 35 bin seyirci ortalamasıyla oynanan ev sahibi ekibin tribünleri derbide de tamamen doluydu.

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği mücadeleyi 44 bin 672 biletli seyirci takip etti.

Derbi günü, tribün gelirleri ve mağaza satışlarıyla birlikte Fenerbahçe'nin kasası doldu.