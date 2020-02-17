Derbide forma Adem Büyük'ün olacak

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Kadıköy'de oynanacak dev maç pazar günü saat 19.00'da başlayacak.
Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmada forvette kimi oynatacağını düşünen teknik direktör Fatih Terim tercihini yaptı.
FALCAO YEDEK BAŞLAYACAK
Son haftalarda takımı sırtlayan isim olan Adem Büyük'ü derbide ilk 11'de sahaya sürmeyi planlayan tecrübeli teknik adam, sakatlıktan yeni çıkan Falcao'ya ise ilerleyen dakikalarda şans vermeyi düşünüyor.
Son 4 maçta 5 gol atan Adem’in zorlu deplasmanda nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.