Derbide forma Adem Büyük'ün olacak

Kaçırdığı gole kendisi bile inanmadı

Ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Kadıköy'de son olarak 1999 senesinde yenen Galatasaray, tam 20 yıldır galibiyete hasret kaldı. İşte o tarihten bu yana ülkede ve dünyada yaşanan değişiklikler.

Beşiktaş yönetiminin danışman olarak göreve getirmeyi düşündüğü Mircea Lucescu'da, beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Seri'nin ceza sahası içinde elle oynamasının VAR tarafından incelenmemesine isyan eden Yeni Malatyaspor'dan, maç sonu bir paylaşım geldi.

Beşiktaş U16 Takımı'nda forma giyen Emre Terzi, ceza sahası dışından mükemmel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Genç oyuncu, bu golle izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

1 Son Kadıköy galibiyetinden bu yana yaşanan değişiklikler Ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Kadıköy'de son olarak 1999 senesinde yenen Galatasaray, tam 20 yıldır galibiyete hasret kaldı. İşte o tarihten bu yana ülkede ve dünyada yaşanan değişiklikler.

2 Derbi öncesi sakatların son durumu F.Bahçe'de sakatlıkları bulunan Rodrigues ve Emre Belözoğlu ile cezalı Gustavo, derbide forma giyemeyecek. Konuk ekip G.Saray'da ise Lemina sıkıntısı yaşanıyor.

3 Süper Lig'de kritik hafta Süper Lig'de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek olan haftada; F.Bahçe-G.Saray, Beşiktaş-Trabzonspor maçları oynanacak.

4 Mustafa Kapı kadro dışı kaldı Galatasaray resmi sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada, genç futbolcu Mustafa Kapı'nın sözleşme uzatma teklifini geri çevirdiği için kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

5 Beşiktaş'ta bağış kampanyası başlıyor Ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş Kulübü'nün, bağış kampanyasını mart ayında başlatacağı öğrenildi.

6 Yeni Malatyaspor'un el isyanı Seri'nin ceza sahası içinde elle oynamasının VAR tarafından incelenmemesine isyan eden Yeni Malatyaspor'dan, maç sonu bir paylaşım geldi.

7 Beşiktaş'ta Lucescu zora girdi Beşiktaş yönetiminin danışman olarak göreve getirmeyi düşündüğü Mircea Lucescu'da, beklenmedik bir gelişme yaşandı.

8 Vedat Muriç düşüşe geçti Son olarak Başakşehir maçında rakip fileleri havalandıran Vedat Muriç, 3 haftadır gol atamıyor.

9 Beşiktaş'ta kanat oyuncuları sınıfta kaldı Beşiktaş'ta kanat oyuncularının performasının toplamı, Ricardo Quaresma'nın siyah-beyazlı kulüpteki katkısının yanına yaklaşamadı. Portekizli oyuncu 22. haftaya kadar 2 gol 9 asistle oynamıştı.