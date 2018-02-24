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Derbide Giuliano'yu izleyecekler

Fenerbahç, Beşiktaş'a karşı zorlu bir derbiye hazırlanırken, Giuliano da ayrı bir sınav verecek. Brezilya Milli Takım heyeti, tecrübeli yıldızı Vodafone Park'ta izleyecek.

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Beşiktaş ile zorlu bir derbi mücadelesine çıkacak. Fenerbahçe'de Giuliano için özel bir maç olacak.

Brezilya Milli Takımı'nın takibinde olan tecrübeli orta saha, Vodafone Park’ta iki kişi tarafından izlenecek. Samandıra Tesisleri'ni de ziyaret eden Brezilya Teknik Direktörü Tite'nin yardımcıları Fernando Lázaro ve Matheus Bach, Giuliano ile ilgili tüm bilgileri aldı.

Giuliano’nun 18. Haftadaki Göztepe maçındaki sakatlığından son haftalardaki başarılı performansına kadar önemli görüşmeler oldu. Öte yandan, Brezilyalı futbolcunun bir antrenmanı da takip edildi.

Esas takip ise yarın derbide Vodafone Park’ta olacak. Tite'nin yardımcıları Beşiktaş karşısında mücadele edecek Giuliano’yu detaylı bir şekilde rapor edecek ve 2 Mart tarihinde yapılacak kadro seçimlerinde bu raporlar önemli yer tutacak.

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