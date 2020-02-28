Derbide giyilen formalar açık artırmada

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da, futbolcuların derbide giydiği formalar satışa sunuldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yenerek rakibi karşısında deplasmanda 20 yılı aşkın süren galibiyet hasretine son veren sarı-kırmızılı ekibin formalarının internette "www.matchwornshirt.com/club/galatasaray" adresinden açık artırmayla satışa sunulduğu belirtildi.

FALCAO FORMALARI 5 BİN EUROYU BULDU

Açık artırmada Radamel Falcao formalarının 5 bin euroyu (34 bin TL) bulduğu görülüyor. Rakamın ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İş birliği çerçevesinde futbol takımımızın oynayacağı çeşitli maçlarda oyuncularımızın sahada giydiği ve maç sonrası imzaladıkları formaları 'MatchWornShirt.com' web sitesi üzerinden açık artırmayla satışa çıkacak ve her bir forma için en yüksek teklifi yapan taraftarlarımız bu eşsiz koleksiyon parçalarına sahip olma şansı yakalayacak.

Galatasaray ve 'MatchWornShirt.com' arasında gerçekleştirilen bu iş birliği ile kulübümüz yine bir ilke imza atarak maç formalarını bir koleksiyon ürünü olarak dijital bir platformda satışa sunan Türkiye’deki ilk kulüp oldu. MatchWornShirt.com platformunda ilk olarak geçtiğimiz pazar günü oynanan ve sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldığımız Fenerbahçe-Galatasaray maçının formaları açık artırmayla satışa çıktı.

Taraftarlarımız bu maçta oyuncularımızın sahada terlettikleri ve maç sonrası sıcağı sıcağına imzaladıkları formalarını satın almak için açık artırmaya katılma şansına erişecek."