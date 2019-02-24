Derbide gözler Burak Yılmaz ve Soldado'da

Süper Lig'de pazartesi akşamı Beşiktaş'la Fenerbahçe, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen siyah-beyazlı ekip, alt sıralardan çıkmak isteyen ezeli rakibini sahasında ağırlayacak.

BURAK, F.BAHÇE'YE İLK GOLÜNÜ ATMAK İSTİYOR

Beşiktaş formasıyla daha önce Fenerbahçe'ye golü bulunmayan Burak Yılmaz, bu maçta siftah yapmak istediğini söyledi.





"Benim için bu maçın önemi büyük, galibiyet için her şeyimle sahada olacağım." diyen yıldız golcü, "Şampiyonluk için kritik bir karşılaşma oynayacağız. Herkes elinden gelenin en iyisini yapacak, bundan eminim. Takım hem moral hem motivasyon olarak iyi durumda. Derbide Fenerbahçe'ye karşı goller atıp galibiyeti getireceğim." şeklinde konuştu.

"KUPADAN SONRA LİGDE DE ATACAĞIM"

Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a karşı oynayan ve bir gol atan Soldado, yarın ilk kez ligde siyah-beyazlı ekibe rakip olacak.

Ligde daha önce Beşiktaş derbisinde oynamadığını belirten İspanyol golcü, "Kupada Beşiktaş'a karşı oynamış ve gol atmıştım. Bu derbi için sabırsızlanıyorum. Bu kez ligdeki derbide oynayıp gol atmak ve takımımı galibiyete taşımak istiyorum. Sadece derbiye konsantre olmuş durumdayım." dedi.