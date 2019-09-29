Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği derbide gözler Fatih Terim'i aradı.

HASAN ŞAŞ VE ÜMİT DAVALA'NIN YANINDA YOKTU

TFF'den aldığı 3 maçlık cezadan dolayı derbide kulübede olmayan Terim'in karşılaşmayı locada takip etmesi bekleniyordu.

Malatya maçında, kendisi gibi cezalı olan yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş'la birlikte locada yer alan deneyimli teknik adam, derbide ise yoktu.

Hasan Şaş ve Ümit Davala locada karşılaşmayı takip ederken kameralara yansırken, deneyimli teknik adam yardımcılarının yanında değildi.

Fatih Terim'in derbiyi içeride televizyondan izlediği ifade ediliyor.