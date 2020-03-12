Derbide gözler kalecilerde olacak

Yeni Malatyaspor Başkanı ve taraftarlar kavga etti

1 Sporda koronavirüs etkisi sürüyor Tüm dünyaya hızla yayılmayı sürdüren koronavirüse karşı kulüpler tüm önlemlerini almış olsalar da salgın, spor dünyasını da etkilemeye devam ediyor.

2 Marcao: Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyorum Galatasaray'ın Brezilyalı defans oyuncusu Marcao, Galatasaray'dan ayrılmak gibi bir niyetinin olmadığını söyledi.

3 Lucescu: Birkaç takviyeyle Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun Türkiye temsilcisi Süreyya Ertuğrul, Lucescu'nun, Fenerbahçe'den 2 yıllık kontrat ve sözleşme süresinin toplamı için 7 milyon Euro maaş talep ettiğini söyledi.

4 Koronavirüs nedeniyle NBA maçları iptal edildi NBA’de oynayan ABD’li Basketbolcu Rudy Gobert’in, koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Gobert'te koronavirüs tespit edilmesinin ardından, NBA maçları askıya alındı.

5 Şampiyonlar Ligi'nde A.Madrid ve PSG çeyrek finale çıktı Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçlarında, Liverpool'u 3-2 yenen Atletico Madrid ve Dortmund'u 2-0 yenen PSG çeyrek finale yükseldi.

6 Juventus futbolcusu Rugani koronavirüse yakalandı Juventus, futbolcusu Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalandığını açıkladı.

7 Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u yenerek liderliğe yükseldi Süper Lig'in 19. haftasının erteleme maçında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.

8 Beşiktaş'a Caner Erkin müjdesi Beşiktaş'a, Galatasaray karşılaşması öncesi Caner Erkin'den iyi haber geldi. Tedavisi tamamlanan milli futbolcu, antrenmanlara başladı. Caner, derbide forma giyebilecek.

9 Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesi 7 eksik Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Serdar, Tolgay ve Altay cezalı; Kruse, Falette, ve Sadık ise sakatlıkları nedeniyle Konyaspor'a karşı oynayamayacak.