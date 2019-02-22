Şenol Güneş Kagawa'ya, Ersun Yanal Tolgay'a güveniyor

Süper Lig'in 23. haftası Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine sahne olacak. Siyah-beyazlı ekip açısından şampiyonluk, sarı-lacivertli camia için ise alt sıralardan kurtulma yolunda kritik bir mücadele olacak.

ŞENOL GÜNEŞ, KAGAWA'YA İNANIYOR

Şenol Güneş, Ljajic'in yerine Kagawa'yı derbiye hazırlıyor. Güneş'in Kagawa'yı hem hücumda pas dağıtıcı hem de şutör olarak kullanmak istediği ifade edildi. Bunun yanı sıra duran toplarda da sorumluluk alacak olan Japon oyuncu, Fener derbisinde kilidi açacak.

Kagawa ile yaptığı özel görüşmede Fenerbahçe maçlarının hem camia hem de şampiyonluk için çok kritik olduğunu ifade eden Şenol Güneş, "Sana olan güvenim %100, statta bambaşka bir atmosfer olacak ve bu atmosferde neler yapabileceğini görmek istiyorum. Tecrübenle hem saha içerisinde liderliği eline al hem de oyunu yönlendir" dedi.

YANAL, TOLGAY'I MOTİVE EDİYOR

Ersun Yanal'ın planlarında ise anahtar oyuncu Tolgay Arslan. Deneyimli oyuncu orta sahada pas trafiğini kontrol edecek. Siyah-beyazlı ekine karşı derbide orta alanın kontrolünü almak isteyen Yanal, Tolgay'la özel bir görüşme yaptı.

Eski takımında yaşadığı zor günleri unutması gerektiğini belirten Yanal, Tolgay'dan maça ekstra motive olmasını istedi. Siyah-beyazlı taraftarların Tolgay'ı protesto edeceğini hatırlatan 57 yaşındaki çalıştırıcı, özellikle kendisi için açılacak özel pankartlara aldırış etmemesi söyledi.

Beşiktaş taraftarının Tolgay Arslan için dürümlü bir pankart hazırladığı, hatta sahaya dürüm atılacağı belirtiliyor.