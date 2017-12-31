Derbide kazanan Fenerbahçe

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasındaki derbide Beşiktaş Sompo Japan ile Fenerbahçe Doğuş karşı karşıya geldi.

BEŞİKTAŞ'A KARŞI ÜST ÜSTE 15. GALİBİYET

Sezona kötü başlayan Fenerbahçe Doğuş, Akatlar'da konuk olduğu Beşiktaş Sompo Japan'ı deplasmanda 76-71 yendi, 13. haftayı ve 2017'yi lider tamamladı.

12. hafta maçında Muratbey Uşak'ı 89-72 yenerek averajla liderliğe yükselen Sarı Lacivertliler, ilk periyodu 21-10 ve ilk yarıyı da 45- 30 önde tamamladı. Maçı başından sonuna kadar önde götüren Fenerbahçe Doğuş, 3. ve 4. çeyrekte de üstünlüğünü sürdürdü ve maçtan da galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Doğuş ligde 11. galibiyetini aldı. Beşiktaş Sompo Japan ise 4. kez sahadan yenik ayrıldı. Fenerbahçe Doğuş, rakibi ile ligde oynadığı son 15 karşılaşmayı da kazandı.

Beşiktaş Sompo Japan, sarı-lacivertli takım karşısındaki son galibiyetini şampiyon olduğu 2011-2012 sezonunun play-off çeyrek final aşamasında elde etti. İki takım geçen sezon ligin play-off final etabında karşı karşıya gelirken, Fenerbahçe, rakibi ile oynadığı 4 maçı da kazanarak şampiyonluğa ulaşmıştı.