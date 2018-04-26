Derbide olaylara karışan 25 kişi adliyeye sevk edildi

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara karışan 25 kişi adliyeye sevk edildi.
Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara karışan, aralarında Şenol Güneş'in yaralanmasına yol açan maddeyi atığı düşünülen şahsın da bulunduğu 25 kişi adliyeye sevk edildi.
ANADOLU ADALET SARAYI'NA GÖTÜRÜLDÜLER
Şüpheliler, Üsküdar'da bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nden araçlara bindirilerek Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.