Ensonhaber.com'a dön

Derbide tartışmalı penaltı kararı

Galatasaray'la Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği derbide tartışmalı bir penaltı pozisyonu yaşandı.

Derbide tartışmalı penaltı kararı
Yorum Yap

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi ağırladığı maçın 64. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

TARTIŞMALI PENALTI POZİSYONU

Karşılaşmada dakikalar 64'ü gösterirken sağ kanattan ceza sahasına giren Isla topu içeri çıkardıktıktan sonra Muslera ile girdiği pozisyon sonrası yerde kaldı. Sarı-lacivertli futbolcuların itirazları sonrası Fırat Aydınsu VAR'a bakma kararı aldı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Video Yardımcı Hakem'den pozisyonun tekrarını izleyen Aydınus, penaltı noktasını gösterdi. Sarı-kırmızılı oyuncuların itirazları sonrası karar değişmedi. Valbuena, penaltıyı gole çevirdi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM