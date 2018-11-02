Derbide tartışmalı penaltı kararı

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi ağırladığı maçın 64. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)
TARTIŞMALI PENALTI POZİSYONU
Karşılaşmada dakikalar 64'ü gösterirken sağ kanattan ceza sahasına giren Isla topu içeri çıkardıktıktan sonra Muslera ile girdiği pozisyon sonrası yerde kaldı. Sarı-lacivertli futbolcuların itirazları sonrası Fırat Aydınsu VAR'a bakma kararı aldı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)
Video Yardımcı Hakem'den pozisyonun tekrarını izleyen Aydınus, penaltı noktasını gösterdi. Sarı-kırmızılı oyuncuların itirazları sonrası karar değişmedi. Valbuena, penaltıyı gole çevirdi.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)