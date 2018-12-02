Derbide tartışmalı penaltı pozisyonu

Mücadelenin 18. dakikasında Beşiktaş, VAR kararıyla penaltı kazandı. Ljajic'in golüyle 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar ilk devreyi de önde kapattı.
GALATASARAYLILAR PENALTI BEKLEDİ
Karşılaşmanın 44. dakikasında bu kez Galatasaray cephesi penaltı bekledi. Medel'in ceza sahasında uzaklaştırmak için vurduğu top Vida'nın eline çarptı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)
Sarı-kırmızılı futbolcular penaltı itirazları yapınca hakem Cüneyt Çakır, VAR'da posizyonu inceleme kararı aldı. Çakır, pozisyonu inceledikten sonra topun yakın mesafeden Vida'nın eline çarptığına karar verdi ve oyunu devam ettirdi.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)