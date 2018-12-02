Derbide tartışmalı penaltı pozisyonu

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı konuk ettiği derbide tartışmalı bir an yaşandı. Vida'nın eline çarpan topta hakem Cüneyt Çakır devam kararı verdi.

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı Adem Ljajic'in attığı penaltı golüyle 1-0 mağlup etti. Mücadelede futboldan çok Cüneyt Çakır'ın VAR kararları konuşuldu.

6

Ahmet Ağaoğlu yeniden başkan seçildi

Seçime tek aday olarak giren Ahmet Ağaoğlu, bir kez daha Trabzonspor Başkanı seçildi.