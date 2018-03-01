Derbide üçüncü kırmızı kart Volkan Demirel'e çıktı

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde üçüncü kez kırmızı kart çıktı. Sarı kartı olan Volkan Demirel, hakeme itirazdan ikinci sarı kartı görüp, kırmızı kartla oyundan atıldı.

ÖNCE GOL SEVİNCİ SONRA İTİRAZ

Fenerbahçe'nin golünden sonra Beşiktaş tribünlerine hareket yaptığı için sarı kart gören Volkan Demirel, bir başka pozisyonda hakem Fırat Aydınus'a itirazından sonra ikinci sarı kartı görüp takımını 9 kişi bıraktı.

Hakem Fırat Aydınus sarı kartı bulunan Volkan Demirel'i daha önce vakit geçirdiği ve Quaresma'nın kırmızı kart gördüğü pozisyonlarda uyarmıştı. Takım arkadaşına faul yapıldığını düşündüğü için koşarak Fırat Aydınus'a doğru koşup şiddetli itirazlarda bulununca ikinci sarı kartı gördü.

Daha önce Alper Potuk ve Quaresma kırmızı kart gördüğü maçta Volkan Demirel oyundan atılan üçüncü futbolcu oldu.