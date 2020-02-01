Derbinin adamı: Alexander Sörloth

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, 2-1 kazandıkları Çaykur Rizespor mücadelesini değerlendirdi. Tecrübeli hoca, "Başlangıçlar önemlidir. Kazandığımız için çok mutluyuz."dedi.

Sergen Yalçın: Bugün en önemli şey kazanmaktı

Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmada Trabzonspor'un gollerini Alexander Sörloth ve Filip Novak atarken, Fenerbahçe'nin tek sayısı Max Kruse'den geldi.

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçında Ç.Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Gökhan Gönül, attığı nefis golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Süper Lig'de ara transfer dönemi kapandı. Hiçbir kulüple anlaşamayan Arda Turan'ın, yurtdışından da takım bulamazsa futbolu erken yaşta bırakacağı iddia edildi.

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Karabağ, Alper'i istiyor

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