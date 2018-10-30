Derbinin biletleri satışa çıktı

Süper Lig’in 11.haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, 2 Kasım Cuma günü karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı’nda oynanacak derbi maçın bilet fiyatları belli oldu.

Galatasaray Kulübü’nden yapılan açıklamada bilet satışlarının, 30 Ekim Salı günü saat 14:00’te GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup, 31 Ekim Çarşamba günü saat 11:00’da sadece GS Logolu Passolig kartlarına 1 Kasım Perşembe 20:00’den sonra Fenerbahçe kartı dışında tüm passolig kartlara satış yapılacağı bildirildi.

Bilet fiyatları ise şu şekilde;

Kategori 1 : 1000 TL

Kategori 2 : 900 TL

Kategori 3 : 800 TL

Kategori 4 : 800 TL

Kategori 5 : 750 TL

Kategori 6 : 600 TL

Kategori 7 : 400 TL

Kategori 8 : 300 TL

Kategori 9 : 250 TL

Kategori 10 : 175 TL

Kategori 11 : 150 TL

Kategori 12 Misafir : 150 TL