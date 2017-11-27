Derbinin favorisi Fırat Aydınus

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Lig'de ilk yarının son derbi maçını yönetmeye en yakın isim Fırat Aydınus. Daha önce oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçını yöneten Ali Palabıyık da, Galatasaray-Fenerbahçe maçını yöneten Cüneyt Çakır da kötü performanslarıyla büyük tepki topladı.

Federasyon iki camia tarafından da istenmeyen Ali Palabıyık-Cüneyt Çakır ikilisinden biri yerine Fırat Aydınus'a görev verecek.

FAVORİ AYDINUS PLASE ÖZKAHYA

Ligin 13. haftasında görev verilmeyen ve dinlendirilen Aydınus'un üst sıraları etkileyecek derbide düdük çalmasına kesin gözüyle bakılırken, çok düşük bir olasılık da olsa plasenin Halis Özkahya olduğu öğrenildi.

Öte yandan Habertürk gazetesi yazarı Atilala Türker aldığı istihbaratı patlaşarak, "Bu hafta Beşiktaş-Galatasaray maçı: Favori Fırat Aydınus... Plase Fırat Aydınus... Sürpriz: Fırat Aydınus!" şeklinde konuştu.

44 yaşındaki İstanbul bölgesi hakemi olan Fırat Aydınus, kariyerinde 389 maç yönetti. 2004'ten bu yana yönettiği Beşiktaş-Galatasaray maçlarında ise Beşiktaş 1, Galatasaray ise 4 galibiyet aldı. 1 maç ise berabere bitti.

AYDINUS'UN YÖNETTİĞİ G.SARAY-BEŞİKTAŞ DERBİLERİ

2004-2005 Galatasaray-Beşiktaş 1-0

2005-2006 Beşiktaş-Galatasaray 1-2

2006-2007 Beşiktaş-Galatasaray 2-1

2009-2010 Beşiktaş-Galatasaray 1-1

2011-2012 Galatasaray-Beşiktaş 3-2

2013-2014 Beşiktaş-Galatasaray 0-3 (Hükmen)

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Aydınus'un yönettiği 16 maçta Beşiktaş, 5 kez sahadan galip ayrılırken 3 kez rakipleriyle yenişemedi. Beşiktaş 8 karşılaşmadan ise mağlup taraf olarak ayrıldı.

GALATASARAY KARNESİ

Aydınus yönetiminde 15 kez derbi maça çıkan sarı-kırmızılılar, 6 kez sahadan galip ayrılırken, 4 kez 1 puana razı oldu. Galatasaray 5 maçtan ise puan çıkaramadı.

GEÇTİĞİMİZ SEZON BİRER DERBİ

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonda her iki takımın da birer derbisini yöneten Aydınus yönetiminde takımlar galibiyet çıkaramazken, Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray ise kendi evinde Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu.