Derbinin galibi Antalyaspor

Kırmızı-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 32 ve 84'te Emre Güral ile 51'de Deniz Kadah kaydetti. Alanyaspor'un tek sayısı 21'de Vagner Love'dan geldi.

EMRE GÜRAL'DAN 2 GOL

Bu sezon ligdeki 10. maçına çıkan Emre Güral ilk gollerini kaydetti. 28 yaşındaki forvet, Süper Lig'de bundan önceki son golünü, Eskişehirspor forması giyerken 20 Şubat 2016'da 2-1 kaybettikleri Kasımpaşa deplasmanında kaydetmişti.

Leonardo ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktör David Badia ile devam eden Antalyaspor, ligde 5 maç (3 yenilgi, 2 beraberlik) sonra galip geldi. Güney ekibi puanını 17'ye yükseltti. Ligde son 5 karşılaşmasında 4 yenilgi ve 1 beraberlik alan Aytemiz Alanyaspor ise 18 puanda kaldı.