F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 26. haftasında şampiyonluk yolundaki en kritik maçta Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

KRİTİK DERBİDE DÜDÜK YILDIRIM'IN

47 puanla dördüncü sırada yer alan Fenerbahçe ile 53 puanlı lider Galatasaray arasındaki derbide hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak. Ekrem Kan ve Kemal Yılmaz’ın yardımcı hakemler olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk yapacak.

Haftanın bir diğer kritik maçı olan Başakşehir-Beşiktaş mücadelesini Halil Umut Meler yönetecek.

G.SARAY, BÜLENT YILDIRIM'LA 1 KEZ YENİLDİ

Galatasaray, hakem Bülent Yıldırım'ın yönettiği 5 Fenerbahçe derbisinde 2 galibiyet alırken, 1 kez yenildi, 2 maç ise berabere bitti.

2010-2011 Fenerbahçe-Galatasaray: 0-0

2011-2012 Fenerbahçe-Galatasaray: 2-2

2012-2013 Fenerbahçe-Galatasaray: 0-1 (Süper Kupa, Uzatma)

2013-2014 Galatasaray-Fenerbahçe: 1-0

2013-2014 Fenerbahçe-Galatasaray: 2-0

Haftanın hakemleri şöyle;

Cuma:

20:00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Ali Palabıyık)

20:00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor(Arda Kardeşler)

17 Mart Cumartesi:

13:30 Gençlerbirliği-Akhisarspor(Mete Kalkavan)

16:00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor (Hüseyin Göçek)

19:00 Fenerbahçe-Galatasaray (Bülent Yıldırım)

18 Mart Pazar:

13:30 Atiker Konyaspor-Kayserispor (Halis Özkahya)

13:30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Özgür Yankaya)

16:00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

19:00 Başakşehir-Beşiktaş (Halil Umut