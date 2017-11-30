Derbinin hakemi Fırat Aydınus

Süper Lig'in 14. haftasında lider Galatasaray, cumartesi akşamı Beşiktaş'a konuk olacak. 19.30'da başlayacak derbi için Merkez Hakem Kurulu, Fırat Aydınus'u görevlendirdi. Aydınus'un yardımcılıklarını; Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu ve Alper Ulusoy yapacak.

AA

44 yaşındaki İstanbul bölgesi hakemi olan Fırat Aydınus, kariyerinde 389 maç yönetti. 2004'ten bu yana yönettiği Beşiktaş-Galatasaray maçlarında ise Beşiktaş 1, Galatasaray ise 4 galibiyet aldı. 1 maç ise berabere bitti.

AYDINUS'UN YÖNETTİĞİ G.SARAY-BEŞİKTAŞ DERBİLERİ

2004-2005 Galatasaray-Beşiktaş 1-0

2005-2006 Beşiktaş-Galatasaray 1-2

2006-2007 Beşiktaş-Galatasaray 2-1

2009-2010 Beşiktaş-Galatasaray 1-1

2011-2012 Galatasaray-Beşiktaş 3-2

2013-2014 Beşiktaş-Galatasaray 0-3 (Hükmen)

GALATASARAY KARNESİ

Fırat Aydınus yönetiminde 15 kez derbi maça çıkan sarı-kırmızılılar, 6 kez sahadan galip ayrılırken, 4 kez 1 puana razı oldu. Galatasaray 5 maçtan ise puan çıkaramadı.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Fırat Aydınus'un yönettiği 16 maçta Beşiktaş, 5 kez sahadan galip ayrılırken 3 kez rakipleriyle yenişemedi. Beşiktaş 8 karşılaşmadan ise mağlup taraf olarak ayrıldı.