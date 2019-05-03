Derbinin muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Sezonun en kritik derbisi olarak görülen mücadele öncesi her iki takımın teknik direktörü de sahaya süreceği 11'i büyük oranda belirledi.

DONK MU FERNANDO MU?

Ev sahibi Galatasaray'da sakatlıktan kurtulan Marcao sahadaki yerini alacak. Terim'in Mariano, Donk ve Fernando üçlüsünden ikisini tribüne yollaması bekleniyor.

İşte Terim'in kafasındaki 11: Muslera, Linnes, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Donk (Fernando), Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne





QUARESMA DÖNÜYOR

Konuk ekip Beşiktaş'ta ise Portekizli yıldız Ricardo Quaresma 11'e geri dönüyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in Lens ya da Güven'den birini kulübeye çekeceği öğrenildi.

Güneş'in 11'i ise şöyle: Karius, Gökhan, Mirin, Vida, Adriano (Caner), Atiba, Dorukhan, Ljajic, Quaresma, Lens (Güven), Burak







