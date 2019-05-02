Derbinin primleri belli oldu

Süper Lig'in 31. haftasında 5 Mayıs Pazar günü Galatasaray, TT Arena'da Beşiktaş'ı konuk edecek. 60 puanı sarı-kırmızılı ekiple, 59 puanı bulunan siyah-beyazlı takımın mücadelesi şampiyonluk yolunda belirleyici olacak.

Kritik derbiyi kaybeden zirve yolunda büyük yara alacak. Bu durumun önemine dikkat çeken Mustafa Cengiz ve Fikret Orman, oyuncularını motive etmek için prim belirledi.

ORMAN, TESİSLERDE KAMPA GİRDİ

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yöneticilerle birlikte adeta tesislerden ayrılmıyor. İdmanları yakından takip eden Orman, oyuncuların motivasyonunu artırmak için takıma kişi başı 100 bin TL galibiyet primi dağıtma kararı aldı.

Futbolcularla yaptığı toplantıda alınan prim kararını açıklayan Orman, "Derbide son ana kadar mücadele edip kazanacağınza yüzde yüz inanıyorum." dedi.

MUSTAFA CENGİZ DAHA FAZLA PRİM VERECEK

Beşiktaş'ı yenerek rakibiyle puan farkını 4'e çıkarmak ve bir anlamda siyah-beyazlı ekibi yarışın dışına itmeyi planlayan sarı-kırmızılılar da derbi hazırlıklarını sürdürüyor.

Futbolcular gibi yönetim de ekstra mesai yapıyor. Beşiktaş cephesinde olduğu gibi Galatasaray'da da yönetim Florya'da kampta. Fatih Terim'le görüşen Mustafa Cengiz, takıma verilecek derbi primini belirledi.

Kişi başı 110 bin TL, toplamda yaklaşık 2 milyon TL'lik bir rakam 3 puan ödülü olarak futbolculara dağıtılacak.