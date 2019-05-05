Derbinin VAR hakemi

Süper Lig'de herkesin sonucunu merak ettiği maçta Galatasaray sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan dev mücadelenin hakemi Bülent Yıldırım olmuştu. TFF, derbinin VAR hakemini de açıkladı.

EN AZ ORTA HAKEM KADAR ÖNEMLİ

7 Mayıs'ta oynanacak olan Liverpool-Barcelona karşılaşmasını yöneteceği için derbiye atanmayan Cüneyt Çakır, kritik karşılaşmanın VAR hakemi oldu.

Ülkemizde en az orta hakem kadar önemli olan VAR hakeminin derbiye nasıl bir etki edeceği merak konusu.