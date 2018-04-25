Derbi için merak edilen soruların cevapları

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını verdi.

Alınan karar göre yarıda kalan derbi 57. dakikadan itibaren devam edecek. Ancak futbolseverlerin akıllarında, "Maçta kırmızı kart gören Pepe oynayabilecek mi?", "Maçın hakemi değişecek mi?" gibi bazı soru işaretleri var.

CANER'İN YERİNE BAŞKA FUTBOLCU OYNAYABİLECEK

Sporx'in haberine göre, o gün sahada kalan futbolcular, tatile edilen maça çıkmak zorunda. Hastalık, sakatlık gibi durumlarda kulüp bu durumu TFF'ye belgeleyerek o oyuncusu ya da oyuncuları yerine o gün yedek kulübesinde olan başka bir oyuncusunu, oyuncu değiştirme hakkından kullanmadan koyabilecek. Yani, bu tip hallederde mevcut kadroya dahil edilecek futbolcu konusunda oyuncu değiştirme hakkını kaybetmeyecek.

Bu mücadelede kırmızı kartla oyun dışında kalan Pepe, devam edecek olan karşılaşmada da forma giyemeyecek.

UZATMA DAKİKALARI NE OLACAK?

Mete Kalkavan'dan aldığı rapor doğrultusunda uzatma dakikaları konusunda kararı Merkez Hakem Kurulu verecek. MHK'nın talimatına göre, maça atanacak olan hakem MHK'nın raporuna göre maça uzatma dakikalarını ilave edecek.

BAŞKA HAKEM ATANABİLİR

Talimatlarda bu konuda zorlayıcı bir madde yok ve insiyatif Merkez Hakem Kurulu'na bırakılmış durumda. Merkez Hakem Kurulu, Mete Kalkavan ile de maça devam edebilir, başka bir hakemi de maça atayabilir.