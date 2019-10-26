Derbiye doğru: Beşiktaş-Galatasaray

Ligde ve Avrupa'da istedikleri sonuçları alamayan Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya gelecek.

Dev derbi öncesi son taktik idmanını gerçekleştiren iki takımda da bazı değişikliklerin olması bekleniyor.

OĞUZHAN'LA BOYD KESİK YEDİ

Ev sahibi ekipte teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Braga karşılaşmasında vasatı aşamayan Oğuzhan Özyakup ile Boyd'u derbide kulübeye çekeceği öğrenildi. Bu iki ismin yerine Atiba ve Lens forma giyecek.

BELHANDA 11'DE OLACAK

Konuk ekip Galatasaray'da ise Club Brugge deplasmanında Nzonzi, Seri ve Lemina'yı birlikte oynatan Fatih Terim, derbide de orta sahayı bu üç futbolcuya emanet edecek.

Terim, Real Madrid maçında ıslıklanan ve taraftarlarla kapışan Belhanda'yı ise Mariano'nun önünde sağ açık gibi kullanacak.