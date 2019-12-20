Derbiye scout akını

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk edeceği dev derbiyi birçok scout ekibi de izleyecek.

Sarı-lacivertlilerin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'i uzun süredir takip eden Tottenhamlı yetkililerin, pazar günü stattaki yerini alacağı öğrenildi.

OZAN TUFAN İÇİN DE GELECEKLER

Diğer taraftan, bu sezon yaptığı çıkışla dikkat çeken Ozan Tufan'ı da izlemeye gelen takımlar olacak.

Leicester City, Crystal Palace ve bir İspanyol ekibinin arama-tarama ekiplerinin de tribünde olması bekleniyor.

Fenerbahçe formasıyla Trabzonspor ve Galatasaray maçlarını boş geçen Vedat Muriç, Beşiktaş ağlarını havalandırarak ilk derbi golünü atmak istiyor.