Derbiyi kazanan G.Saray'ın kasasına 6 milyon TL girdi

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 2-0 yenerek son 3 hafta kala şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde eden sarı-kırmızılılarda yüzler gülüyor.

KASAYA GİREN PARA 6 MİLYON TL

Cimbom bu galibiyetle sadece sahada kazanmadı. Türk Telekom Stadı bu sezonun en yoğun gününü yaşadı ve taraftarına 2 milyon TL'ye yakın ürün satışı yaptı.

Bilet ve VIP koltuktan 4 milyon TL gelir elde eden Galatasaray, derbi sayesinde 6 milyon TL sıcak parayı kasasına koydu.

BU SEZONUN REKORU

Galatasaray'ın Beşiktaş karşılaşmasını toplam 50 bin 304 taraftarı takip etti. Tribünleri tamamen dolduran sarı-kırmızılı futbolseverler bu sezonun rekorunu da kırmış oldu.