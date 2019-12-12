Derby County, Ferdi'yi istiyor

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PSG maçı öncesi Galatasaraylı taraftarları tahrik ederek taşkınlık çıkaran Fransız taraftarlara karşılık veren Türk taraftarlar, ara sokaklarda PSG'lileri kovaladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bir üst tura yükselen 16 takım, bugün oynanan karşılaşmaların ardından belli oldu.

Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda 81 kiloda Hakan Şükrü Kurnaz, toplamda 299 kilogram kaldırarak hem rekor kırdı hem de altın madalya kazandı.

Juventus forması giyen milli oyuncu Merih Demiral, İtalyan ekibinin deplasmanda Bayer Leverkusen'i 2-0 yendiği maçta 90 dakika sarf ettiği eforla alkış aldı.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, PSG karşısında alınan 5-0'lık ağır yenilgiyi 'kapasite sorunu' olarak yorumlarken, sorumluluğun da kendine ait olduğunu ekledi.

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, ligde ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.

Falcao: Şampiyonluğun en önemli favorisiyiz

Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa defterini kapattı. Yoluna devam etme ihtimali olan tek takımımız Başakşehir ise bu akşam Almanya'da Mönchengladbach'la karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Belhanda, sözleşmesinin sonuna kadar sarı-kırmızılı takımda kalacağını ifade etti.

İngiliz basını, Cocu'nun çalıştırdığı Derby County'nin Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu için 4 milyon euroluk teklif yapacağını yazdı.

1 Merih Demiral ilk Şampiyonlar Ligi maçında takdir topladı Juventus forması giyen milli oyuncu Merih Demiral, İtalyan ekibinin deplasmanda Bayer Leverkusen'i 2-0 yendiği maçta 90 dakika sarf ettiği eforla alkış aldı.

2 Fatih Terim: Bazen acı vedalardan güzel hikayeler çıkar Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, PSG karşısında alınan 5-0'lık ağır yenilgiyi 'kapasite sorunu' olarak yorumlarken, sorumluluğun da kendine ait olduğunu ekledi.

3 Falcao: Şampiyonluğun en önemli favorisiyiz Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, ligde ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.

4 Şampiyonlar Ligi’nde tur atlayan takımlar UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bir üst tura yükselen 16 takım, bugün oynanan karşılaşmaların ardından belli oldu.

5 Genç halterci Hakan Şükrü Kurnaz Avrupa Şampiyonu Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda 81 kiloda Hakan Şükrü Kurnaz, toplamda 299 kilogram kaldırarak hem rekor kırdı hem de altın madalya kazandı.

6 Mönchengladbach-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa defterini kapattı. Yoluna devam etme ihtimali olan tek takımımız Başakşehir ise bu akşam Almanya'da Mönchengladbach'la karşı karşıya gelecek.

7 Neymar: G.Saray'ı böyle yendiğimiz için mutluyum Temsilcimiz Galatasaray karşısında harika bir futbol ortaya koyan Neymar, 5-0 kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

8 Belhanda transfer söylentilerini yalanladı Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Belhanda, sözleşmesinin sonuna kadar sarı-kırmızılı takımda kalacağını ifade etti.

9 Sarri, Merih'e övgüler yağdırdı Sarri, Juventus formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıkan milli futbolcumuz Merih Demiral'ın çok gösterişli bir oyun oynadığını söyledi.