Derby County, Ferdi'yi istiyor

Fenerbahçe'nin son dönemde form grafiği yükselen genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu için İngilizler devrede.
4 MİLYON EURO ÖNERİLECEK
Ersun Yanal'ın şans vermediği dönemde mutsuz olduğunu dile getiren 20 yaşındaki futbolcu, oynadığı maçlarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor.
Fenerbahçe'nin yanı sıra Hollanda U21 takımında da başarılı maçlar çıkaran Ferdi'yi Derby County'nin istediği yazıldı.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre, geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran ve şu an Championship ekibinin hocası olan Cocu, genç orta sahanın alınmasını istedi.
Ferdi'nin potansiyeline güvenen ve gelecekte yüksek bonservis bedeliyle satılabileceğini düşünen Hollandalı teknik adam, 4 milyon euroyu gözden çıkardı.
Ancak Fenerbahçe'nin Ferdi'yi satmaya niyeti yok. Ersun Yanal, oyuncusuna önümüzdeki maçlarda daha fazla forma vermeyi planlıyor.