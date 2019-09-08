Deschamps: Türkiye'den aldığımız yenilgiyi unutamam

Fransa'nın EURO2020 Elemeleri'nde Arnavuluk'u 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından Didier Deschamps, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Arnavutluk maçını değerlendirerek sözlerine başlayan Didier Deschamps, Türkiye'de oynanan karşılaşma hakkında bir soru yöneltmesiyle "O maçı silemeyiz" ifadelerini kullandı.

"O MAÇI UNUTAMAYIZ, SİLEMEYİZ"

Deschamps, "Türkiye'de alınan yenilgi sonrası üst üste 2 maç kazanıldı. Oyuncuların reaksiyonundan memnun musunuz? Bu başarısızlık kesinlikle unutuldu mu?" sorusuna "O maçı unutamayız, silemeyiz. Ancak Andorra'da reaksiyon göstermiştik. Bu galibiyet, bizim yapamadıklarımızı telafi etmeyecek. O gece hiçbir şeyi doğru yapmadık. Arnavutluk karşısında ise alışkın olduğumuz gibi oynadık. Bu maçtan korkmadım çünkü şu an Eylül ayındayız. O maç ise Haziran ayında oynandı" dedi.

Türkiye, 8 Haziran'da oynana maçta Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'in golleriyle Fransa'yı 2-0 mağlup etmişti.