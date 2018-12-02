Deschamps'dan Valbuena'ya yeşil ışık

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) eleme gruplarının kura çekimi bugün yapıldı ve A Milli Takımımızın rakipleri belli oldu.

H Grubu'nda birlikte yer aldığımız ve son dünya şampiyonu Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü Didier Deschamps, Türkiye ve Valbuena hakkında açıklamalarda bulundu.

Başarılı teknik adam zor bir gruba düştüklerini dile getirirken, Fenerbahçe forması giyen Valbuena'nın yeniden milli takıma çağrılmasıyla ilgili de konuştu.

TÜRKİYE AVRUPA'DA AĞIRLIĞI OLAN BİR TAKIM

Milli Takımımızı değerlendiren Deschamps "Öncelikle zor bir gruba düştük. Türkiye'ye gitmek benim için mutluluktur. İşimiz kolay olmayacak. Türk Milli Takımı iyi bir konumda. Türkiye, Avrupa'da ağırlığı olan bir Milli Takım." ifadelerini kullandı.

"VALBUENA'YI DEĞERLENDİRECEĞİM"

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı hakında da konuşan deneyimli teknik adam "Valbuena sezona kötü başladı fakat son dönemde oldukça formda. Yeniden milli takıma çağırabilirim. Bunu değerlendireceğim." şeklinde konuştu.