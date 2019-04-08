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Deulofeu'nin attığı mükemmel gol

İngiltere Federasyon Kupası'nda Watford, Wolverhampton Wanderers'ı 3-2 yenerken Deulofeu'nin attığı gol maça damga vurdu.

Deulofeu'nin attığı mükemmel gol
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Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan kupanın yarı final mücadelesinde Watford ile Wolverhampton karşılaştı.

DEULOFEU TURU GETİRDİ

Wolverhampton, 36. dakikada Matt Doherty ve 62. dakikada Raul Jimenez'in golleriyle ilk devreyi 2-0 önde kapattı.

Deulofeu'nin attığı mükemmel gol - İZLE

Watford, 79. dakikada Gerard Deulofeu'nun ayak içiyle yaptığı harika vuruşla farkı 1'e indirdi. 90+4. dakikada penaltıdan Troy Deeney'nin kaydettiği gol ise durumu 2-2'ye getirdi. Karşılaşmanın 90 dakikalık normal süresi 2-2 sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi.

Mücadelenin 104. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Deulofeu, Watford'a 3-2'lik galibiyeti getirdi. Bu sonuçla Watford, 18 Mayıs'ta oynanacak finalde Manchester City'nin rakibi oldu.

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