Dev maçta kazanan Liverpool oldu

İngiltere Premier Lig'de sezonun en kritik karşılaşması 12. haftada oynandı.

Liverpool ve Manchester City, Anfield Stadı'nda karşı karşıya geldi ve Liverpool mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanarak şampiyonluk yolunda oldukça kritik bir galibiyet aldı.

Liverpool'a galibiyeti getiren goller, 6. dakikada Fabinho, 13. dakikada Salah ve 51. dakikada Mane'den geldi.

LİVERPOOL, CİTY'LE ARASINDAKİ PUAN FARKINI 9'A ÇIKARDI

Liverpool'un tek sayısını ise 78. dkaikada Bernardo Silva kaydetti. undefined Bu sonucun ardından Liverpool 12 hafta sonunda 11 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 34 yaptı ve 25 puanlı Manchester City'nin 9 puan önünde, zirvedeki yerini korudu.

Premier Lig'de aranın sonrasında 13. haftasında Liverpool deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacakken, Manchester City ise evinde Chelsea'yi konuk edecek.

TARTIŞMALI KARARLAR MAÇA DAMGASINI VURDU

Liverpool'un 6. dakikada Fabinho ile bulduğu golün hemen öncesindeki pozisyonda Manchester City, ceza alanında Alexander-Arnold'un topa elle müdahale ettiği iddiasıyla penaltı verilmesi ve golün iptal edilmesi yönünde itirazlarda bulundu. Premier Lig maç oynanırken bir açıklama yaptı ve pozisyonun VAR'da kontrol edildiğini ve "kasti bir elle oynama" olmadığı yönünde karar verildiğini belirtti.

Öte yandan Liverpool'un Salah ile bulduğu gol öncesinde de ofsayt VAR'da kontrol edildi ve gol geçerli sayıldı.

Karşılaşmanın 83. dakikasında da yine Trent Alexander-Arnold'un topa ceza sahası içinde yaptığı müdahalede devam kararı verildi ve teknik direktör Pep Guardiola uzun süre itirazlarda bulundu.