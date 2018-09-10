Devin Booker ameliyat oldu

Temmuz ayında Phoenix Suns ile 5 sezonluğu 158 milyon dolardan maksimum kontrat imzlayan Devin Booker, yeni sezon öncesinde ameliyat oldu.

4 HAFTA PARKELERDEN UZAK KALACAK

Uzun süredir sağ elindeki bağlarda ağrı hisseden oyuncu, kökten çözüm için ameliyat masasına yattı. Takımının sezon öncesi kampını kaçıracak oyuncunun parkeye ne zaman döneceği henüz belli olmasa da en az 4 hafta uzak kalacağı açıklandı.

NBA'deki üçüncü sezonunda maç başına 24.9 sayı ortalayan ve Phoenix'in en önemli oyuncusu olarak gösterilen Booker, bu sezon seçimlerinde ilk sıradan takıma katılan Deandre Ayton ile beraber nasıl bir uyum göstereceği merak ediliyordu. 21 ve 20 yaşlarındaki Booker-Ayton geleceğin en tehlikeli ikililerinden olarak gösteriliyor.