Devler Ligi'nde 5. hafta başlıyor

Abdullah Avcı: Biz de şampiyonluğa oynuyoruz

1 Galatasaray'da yönetim Tudor için toplandı Galatasaray yönetimi Tudor'un geleceğiyle ilgili ikiye bölündü. Bir kısım Tudor'un kalmasını bir kısım ise Fatih Terim'in gelmesini istiyor.

2 Şenol Güneş'in Porto maçı planı Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, yarın akşam kulüp tarihinin en önemli maçlarından birine çıkacak.

3 Oğuz Kağan Güçtekin ilk kez oynadı Aziz Yıldırım'ın sezon başında Manchester City'ye satmadıklarını söylediği Oğuz Kağan Güçtekin, dün ilk kez Fenerbahçe forması giydi.

4 Gomis'ten Libya'daki insanlık dramına gönderme Başakşehir'e attığı gol sonrası elini yumruk yapıp havaya kaldıran Gomis, "Gönlüm Libya'da köleliğe karşı yürüyenlerle birlikteydi" dedi.

5 Rıdvan Dilmen: Aziz Başkan futbolcularla görüştü Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ın, Fenerbahçeli futbolculara "Taraftar sizin için 100 lira para veriyor, hakkını verin." dediğini yazdı.

6 Belhanda: Başakşehir maçına iyi hazırlanmadık Galatasaray'ın Faslı yıldızı Belhanda, Başakşehir mağlubiyetini Tudor'un taktik anlayışına bağladı.

7 Gol krallığında son durum 12 haftası geride kalan Süper Lig'de, Gomis attığı 12 golle gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor.

8 Aykut Kocaman istifasından neden vazgeçtiğini anlattı Sivasspor'u 4-1 deviren Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, "Zor bir zaman olduğu için devam etme kararı aldım" dedi.

9 7 gollü maçta kazanan Trabzonspor oldu Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında Osmanlıspor'u 4-3 mağlup etti.