Devler Ligi'nde 5. hafta başlıyor

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Beşiktaş, G Grubu'ndaki 5. maçında, yarın saat 20.00'de Portekiz'in Porto takımını konuk edecek.
Ligde 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
20.00 Spartak Moskova (Rusya) - Maribor (Slovenya)
20.00 Beşiktaş - Porto (Portekiz)
22.45 Sevilla (İspanya) - Liverpool (İngiltere)
22.45 Napoli (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
22.45 Manchester City (İngiltere) - Feyenoord (Hollanda)
22.45 Monaco (Fransa) - Leipzig (Almanya)
22.45 Borussia Dortmund (Almanya) - Tottenham (İngiltere)
22.45 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Real Madrid (İspanya)
22 Kasım Çarşamba:
20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Benfica (Portekiz)
20.00 Karabağ (Azerbaycan) - Chelsea (İngiltere)
22.45 Basel (İsviçre) - Manchester United (İngiltere)
22.45 Paris Saint-Germain (Fransa) - Celtic (İskoçya)
22.45 Anderlecht (Belçika) - Bayern Münih (Almanya)
22.45 Atletico Madrid (İspanya) - Roma (İtalya)
22.45 Sporting Lizbon (Portekiz) - Olympiakos (Yunanistan)
22.45 Juventus (İtalya) - Barcelona (İspanya)