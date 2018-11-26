Devler Ligi'nde 5. hafta başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 5. hafta karşılaşmaları, yarın ve 28 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
Dört maçta topladığı 4 puanla D Grubu'nun 3. sırasında yer alan Galatasaray, çarşamba günü TSİ 20.55'te Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına konuk olacak.
Beşinci hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.55 AEK (Yunanistan) - Ajax (Hollanda)
20.55 CSKA Moskova (Rusya) - Viktoria Plzen (Çekya)
23.00 Bayern Münih (Almanya) - Benfica (Portekiz)
23.00 Olympique Lyon (Fransa) - Manchester City (İngiltere)
23.00 Hoffenheim (Almanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
23.00 Roma (İtalya) - Real Madrid (İspanya) 23.00
Juventus (İtalya) - Valencia (İspanya) 23.00
Manchester United (İngiltere) - Young Boys (İsviçre)
28 Kasım Çarşamba:
20.55 Atletico Madrid (İspanya) - Monaco (Fransa)
20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Galatasaray
23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Club Brugge (Belçika)
23.00 Tottenham (İngiltere) - Inter (İtalya)
23.00 PSV (Hollanda) - Barcelona (İspanya)
23.00 Napoli (İtalya) - Kızılyıldız (Sırbistan)
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Liverpool (İngiltere)
23.00 Porto (Portekiz) - Schalke 04 (Almanya)