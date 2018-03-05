Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu rövanşında salı ve çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak. Rövanş karşılaşmalarının 13-14 Mart'ta tamamlanmasıyla tüm çeyrek finalistler belli olacak.
Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi grup aşamasını geçen Beşiktaş, deplasmanda 5-0 kaybettiği Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 14 Mart Çarşamba günü ağırlayacak.
Son 16 turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:
6 Mart
22.45 Liverpool-Porto (5-0)
22.45 Paris Saint Germain-Real Madrid (1-3)
7 Mart Çarşamba
22.45 Manchester City-Basel (4-0)
22.45 Tottenham-Juventus (2-2)
13 Mart Salı
22.45 Manchester United-Sevilla (0-0)
22.45 Roma-Shakhtar Donetsk (1-2)
14 Mart Çarşamba
20.00 Beşiktaş-Bayern Münih (0-5)
22.45 Barcelona-Chelsea