Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

Aykut Kocaman: Bu bir oyun değil

Abdrurrahim Albayrak: Galatasaray'da bir bahar havası var

1 Şenol Güneş: Benim Trabzonluluğumu kimse silemez Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, deplasmanda Trabzonspor’u 2-0 yendikleri karşılaşma sonrası konuştu.

2 Rıza Çalımbay: Bu takımı ben kurmadım Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada "Bu takımı ben kurmadım, takviye şart" dedi.

3 Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı Süper Lig'in 24. haftası geride kalırken zirve yarışı oldukça çekişmeli geçiyor.

4 Beşiktaş Trabzonspor'u Babel'in golleriyle yendi Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Trabzon deplasmanından Babel-Negredo ikilisiyle 3 puan çıkardı. Siyah-beyazlıların 2-0 kazandığı maçta goller ise Babel'den geldi.

5 G.Saray'da Cenk Ergün'le yollar ayrıldı Galatasaray'da sportif direktör Cenk Ergün'ün görevine son verildi.

6 Çorum'da futbolcuların göle dönen sahayla imtihanı Çorum'da oynanan İskilip Gücü-İl Özel İdare Spor maçına sahadaki futboldan çok saha zemini damga vurdu.

7 Ronaldo'dan sonra Messi de 600 gole ulaştı Resmi maçlarda 600 gole ulaşan Barcelona'nın Arjantinli forvet oyuncusu Messi, bunu başaran 7. futbolcu oldu.

8 Malatyaspor 3 teknik adamı koltuğundan etti Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un rakiplerine karşı aldığı kritik galibiyetler, 3 teknik adamı işinden etti. Malatya yenilgisi sonrası, Erkan Sözeri, Tudor ve Mehmet Özdilek kovuldu.

9 Şenol Güneş: Trabzon'a laf söyletmem Şenol Güneş, kendisine "Trabzon'u sattın" diyen taraftarlardan, "Bunlar Trabzonlu değil, Fenerli" diyerek şikayetçi olmadı.