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Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşları, Liverpool-Porto ve Paris Saint Germain-Real Madrid maçlarıyla başlayacak.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu rövanşında salı ve çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak. Rövanş karşılaşmalarının 13-14 Mart'ta tamamlanmasıyla tüm çeyrek finalistler belli olacak.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi grup aşamasını geçen Beşiktaş, deplasmanda 5-0 kaybettiği Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 14 Mart Çarşamba günü ağırlayacak.

Son 16 turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

6 Mart
22.45 Liverpool-Porto (5-0)
22.45 Paris Saint Germain-Real Madrid (1-3)

7 Mart Çarşamba
22.45 Manchester City-Basel (4-0)
22.45 Tottenham-Juventus (2-2)

13 Mart Salı
22.45 Manchester United-Sevilla (0-0)
22.45 Roma-Shakhtar Donetsk (1-2)

14 Mart Çarşamba
20.00 Beşiktaş-Bayern Münih (0-5)
22.45 Barcelona-Chelsea

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