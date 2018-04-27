Devler Ligi'nde haftanın futbolcusu Salah

UEFA'nın internet sitesinde yapılan ankette, oyların yüzde 92'sini alarak rakiplerine açık ara fark atan 25 yaşındaki yıldız, haftanın oyuncusu unvanına layık görüldü.

Salah, bu sezon dördüncü kez Devler Ligi’nde haftanın oyuncusu seçildi. Mısırlı oyuncu, Liverpool'un konuk ettiği Roma'yı 5-2 yendiği mücadelede iki gol ve iki asistlik performans sergilemişti.

Real Madrid'in deplasmanda Bayern Münih'i 2-1 mağlup ettiği mücadelede 1 gole imza atan Brezilyalı Marcelo ise oyların yüzde 8'ini alarak haftanın en iyi ikinci oyuncusu oldu.