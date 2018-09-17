Devler Ligi'nde perde açılıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu grup maçları heyecanı yarın başlıyor.
Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk hafta karşılaşmaları, yarın ve 19 Eylül Çarşamba günü oynanacak. Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Galatasaray, D Grubu'ndaki ilk maçında yarın saat 22.00'de Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini konuk edecek.
Ligde ilk hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
19.55 Inter (İtalya) - Tottenham (İngiltere)
19.55 Barcelona (İspanya) - PSV (Hollanda)
22.00 Monaco (Fransa) - Atletico Madrid (İspanya)
22.00 Club Brugge (Belçika) - Borussia Dortmund (Almanya)
22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Napoli (İtalya)
22.00 Liverpool (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa)
22.00 Schalke 04 (Almanya) - Porto (Portekiz)
22.00 Galatasaray - Lokomotiv Moskova (Rusya)
19 Eylül Çarşamba:
19.55 Ajax (Hollanda) - AEK (Yunanistan)
19.55 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Hoffenheim (Almanya)
22.00 Benfica (Portekiz) - Bayern Münih (Almanya)
22.00 Manchester City (İngiltere) - Olympique Lyon (Fransa)
22.00 Viktoria Plzen (Çekya) - CSKA Moskova (Rusya)
22.00 Real Madrid (İspanya) - Roma (İtalya)
22.00 Valencia (İspanya) - Juventus (İtalya)
22.00 Young Boys (İsviçre) - Manchester United (İngiltere)