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Devler Ligi'nde son 16 turu başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

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Devler Ligi'nde son 16 turu başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda yarın ve 13 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 19 ve 20 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 Mart ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Roma - Porto
Manchester United - Paris Saint-Germain

13 Şubat:

Tottenham - Borussia Dortmund
Ajax - Real Madrid

19 Şubat:

Olympique Lyon - Barcelona
Liverpool - Bayern Münih

20 Şubat:

Atletico Madrid - Juventus
Schalke 04 - Manchester City

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