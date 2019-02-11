Devler Ligi'nde son 16 turu başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda yarın ve 13 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 19 ve 20 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.
Çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 Mart ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:
Yarın:
Roma - Porto
Manchester United - Paris Saint-Germain
13 Şubat:
Tottenham - Borussia Dortmund
Ajax - Real Madrid
19 Şubat:
Olympique Lyon - Barcelona
Liverpool - Bayern Münih
20 Şubat:
Atletico Madrid - Juventus
Schalke 04 - Manchester City