Devler Ligi'nin en çok sarı kart gören ismi Ramos

Real Madrid kaptanı Sergio Ramos, La Liga ve İspanya Milli Takım tarihinin en çok kart gören oyuncusu unvanına bir yenisini daha ekledi.

Real Madrid'in, Roma'yı 3-0 yendiği maçın 23. dakikasında N'Zonzi'ye yaptığı faul sonrası sarı kartla cezalandırılan Ramos, Şampiyonlar Ligi'nin de en çok sarı kart görterilen ismi oldu.

SCHOLES'UN REKORUNU KIRDI

Şampiyonlar Ligi tarihinde 37. kez sarı kart çıkarılan Ramos, 36 sarı kartlı Manchester United efsanesi Paul Scholes'u geçti.

İspanya Milli Takımı'yla da en çok sarı kart çıkarılan Sergio Ramos, Şubat ayında da Alberto Lopo'yu geçerek 162 kezle La Liga tarihinin en çok sarı kart gören ismi unvanının yeni sahibi olmuştu.