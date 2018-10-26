Devlerin scout ekipleri Ozan'ı çok beğendi

Galatasaray'da yıldız avcısı Fatih Terim'in Alanyaspor maçıyla sahalara sürdüğü Ozan Kabak emin adımlarla çıkışını sürdürüyor. 18'lik oyuncuya çok güvenen Terim, Serdar Aziz'in yokluğunda Maicon ile birlikte savunmada sahaya sürmekten çekinmedi.

Ozan'ı görenler 'Ryan Donk defansa çekilse daha iyi olmaz mıydı' diye içlerinden geçirse de genç futbolcu, 90 dakikada ortaya koyduğu mücadeleci futbol ile tüm endişeleri boşa çıkardı.

ÇİZGİDEN TOP ÇIKARDI

Fatih Terim'in yeni cevheri, Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği ilk maçta adeta devleşti. 57. dakikada Embolo'nun vuruşunu çizgiden çıkartarak takımını kurtaran Ozan ayrıca 96 kezle sahanın en fazla topla buluşan ismi oldu. 70 pasta 92.9 gibi üst düzey bir isabet yüzdesi yakaladı. 4 top çaldı. 7 top kaptı. 7 uzaklaştırma yaptı. 2 şut engelledi. 2 de kafa topu aldı. Attığı 7 uzun topu 5'i yerini buldu. 2 de faul aldı.





Hafta başından beri Ozan Kabak'ın Schalke maçında oynayıp oynamayacağını soran scoutlar, menajerler ve istatistikçilere "Belli değil" cevabı verilmişti. Bazıları riski alıp İstanbul'a kadar "Ozan acaba oynar mı?" diye geldi. Geldiklerine de çok memnun kaldılar.

CANNAVARO BEKLENTİSİ VAR

İşte scout ekiplerinin Ozan hakkındaki sözleri:



-Fabio Galante (İnter scout'ı): Hangi oyuncu için geldiğimi biliyorsunuz. Cannavaro'yu gördüm mü? Bu da bana ve kulübüme kalsın.

-Ze Roberto (Alman Kick&Run scout'ı): Her menajerlik şirketinin çalışmak isteyeceği bir oyuncuyu bana soruyorsunuz.

-Victor Manas (Arsenal analisti); Şampiyonlar Ligi seviyesine gelmiş her oyuncu değerlidir. Evet 43 numara da analiz listemizde...

-Cyrille Domoraud (Fildişili menajer); 18 yaşında Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir genç, doğru kararlar verirse benden çok daha büyük bir kariyeri olabilir.