Devlet Bahçeli'nin derbi yorumu

Gazetecilerle bir araya gelen MHP lideri Devlet Bahçeli, seçim çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunurken, önümüzdeki hafta oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini de değerlendirdi.

"BERABERE KALMALARINDA FAYDA VAR"

Fenerbahçe'nin zor günler yaşadığını belirten Bahçeli şöyle konuştu: "Yenilirse Beşiktaş'a ayıp olur, yenerse Fenerbahçe farklı düşünmeye başlar. 'Sen de ol, ben de ol, beraber olalım' derse berabere kalmalarında yarar var. Fenerbahçe diz çöktü, şuna bir de biz vuralım... Bu Beşiktaş'a yakışmaz."

Beşiktaş taraftarlarını öven Devlet Bahçeli, "Benim bir tane Ford Mustang'im var. Plakası 06 BJK 001. İstanbul'da Beşiktaş'taki seçim çalışmasına onunla gideceğim eğer fırsat bulursak. Çarşı, Beşiktaş'ın ruhudur. Bizim tabirimizle delikanlı çocuklardır." dedi