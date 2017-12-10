Devre arası galibiyet yemini ettiler

Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisar'ı 2-0 geriye düştüğü maçta 4-2 mağlup eden Galatasaray'da soyunma odasında büyük sevinç hakimdi.

Maçın ilk yarısını iki bireysel hata sonrası 2-0 geride kapatan Galatasaray'da, soyunma odasında galibiyet için yemin edildi. Taktik ve teknik bir konuşmanın yapılmadığı soyunma odasında, kaptan Selçuk İnan, Feghouli ve Gomis'in takıma seslendiği öğrenildi.

TÜRKİYE'YE GERÇEK G.SARAY'I GÖSTERELİM

"Çıkıp bu maçı almak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Son düdük çalana kadar mücadele edelim ve hem buraya gelip bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza hem de tüm Türkiye'ye gerçek Galatasaray'ı gösterelim" diye konuşan futbolcular, ikinci yarıya motive olarak başladılar.

Teknik direktör Tudor'un da katıldığı bu coşkulu toplantı, galibiyet yemini ve bağrışmalarla sona erdi.

Maç sonunda ise Galatasaray soyunma odasında büyük sevinç yaşandı. Bütün futbolcular ve teknik heyet soyunma odasında kenetlenirken, ilk yarıdaki bağrışlar ise yerini sevinç çığlıklarına bıraktı.